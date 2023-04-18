شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. منصور يقنع سليمان بالهجرة غير الشريعة لإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 26 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، الكثير من الأحداث، بعدما ذهب منصور شقيق شلباية إلى سليمان الذي كان يريد السفر بعد تواصل المافيا معه وهددوه بأنه إذا لم يحضر شباب للسفر لإيطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية سيقتلونه، وأقنعه بأن يترك أبوه وأمه ويسافر، وعندما طلب منه سليمان أن ينتظر بعض الوقت حتي ينطق بالحكم في قضية أخته سلمي رفض منصور وقال له أن سفرك سيساند أبوك وأمك، واقتنع بالفعل وذهب بمكان التجمع في آخر لحظة.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.