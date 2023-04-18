شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. مواجهة نارية بين صفاء ومهرة والأخيرة تطردها من مكتبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 26 بمواجهة بين صفاء (انتصار) ومهرة (ياسمين عبد العزيز)، وتحاول صفاء تهديدها بالخسارة التي طالتها خلال الفترة الماضية، وتخبرها أنها السبب في كل ما وصل إليه زيدان (ماجد المصري) حتى اليوم، وأنها لن تسمح لها بتخريب ذلك، لترد عليها صفاء أنها غلطت كثيرا عندما دخلت بينها وبين شقيقها، لتفجر لها مفاجأة في الآخر أنها تعرف أن حسن ليس ابن زيدان وإنما ابن جابر، لتطردها مهرة من مكتبها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.