شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 6.. الشيخ عثمان يسرب معلومات لقوات الأمن عن مكانه ويسلمهم القناص كطعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتشف الشيخ عثمان (أحمد السقا) كذب مروة (سارة الشامى) أرملة فؤاد ابن أخته، وأنها ليست حاملا، وذلك فى الحلقة السادسة من مسلسل حرب والذى يتم عرضه على قناة ON، ويخبرها عثمان بأنها أمام خيارين؛ الأول وهو لن تغادر المنزل وهذا صعب، أو تتزوجه، وتوافق على الخيار الثانى، خاصة أنها تريد البقاء مع الشيخ عثمان والجهاد معه والحصول على حق زوجها فؤاد.

تنجح قوات الشرطة فى إحباط محاولة التكفيريين تهريب زميلهم سامح المقبوض عليه، وذلك أثناء تواجده فى سيارة الترحيلات، وتتم إعادة التكفيري سامح مرة أخرى لاستكمال التحقيق معه، وسط غضب شديد من الشيخ عثمان بعد علمه بالخبر، خاصة أنه يعلم الكثير عائلة معتصم الذراع اليمنى للشيخ عثمان الذى يخطط لتسريب معلومات عن مكانه من خلال القناص الذى تم تحديد مكانه والقبض عليه بعدما اتفق معه على ما سيقوله فى التحقيقات.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.