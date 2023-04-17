أول صورة لـ زوجة أحمد السعدني التي توفيت في عز شبابها فحرّم الزواج من بعدها.. “ملكة جمال”!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أبريل 2023 11:43 مساءً - تداول عدد من مستخدمي السوشيال ميديا صور نادرة لزوجة الفنان أحمد السعدني سابقًا وأم نجليه، والتي توفيت في سن الشباب وقرر “السعدني” عدم الزواج مرة أخرى بعد رحيلها المفاجئ، وأشاد الكثيرين بجمالها الافت.

يُذكر أنه تم الاعلان عن وفاة أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني في يوم 9 أغسطس لسنة 2019، حيث غيبها الموت المفاجئ بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة أودت بحياتها.

وقد تلقى الفنان أحمد السعدني الخبر بحزن شديد وصدمة كبيرة على رحيلها المفاجئ، وشاركه حزنه عليها العديد من الأصدقاء والمحبين، الذين أشادوا بأخلاقها النبيلة والطيبة، ومساندتها للجميع وروحها المرحة.

أحمد السعدني في ذكرى رحيل طليقته: “3 سنين بحاول مفتكرش اليوم ده”

من جانبه، نشر الفنان أحمد السعدني صورة له بصحبة طليقته ليحي ذكرى وفاتها لثالثة، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “فيسبوك“.

وعلّق عليها قائلا: “٣ سنين بحاول مفتكرش اليوم ده و لا اجيب سيرته لإن باختصار هو اسوأ يوم في عمري بس لو حد حيدعيلك دعوه حلوه بسببي يبقي كتر خيره الله يرحمك يا انضف و اطيب قلب”.

من هي زوجة أحمد السعدني؟

وتوفيت أمل سليمان، طليقة الفنان أحمد السعدني، متأثرة بنوبة قلبية، نقلت بعدها إلى المستشفى، حيث توفيت. في يوم مغادرته، اختار السعدني ولأول مرة التحدث عن حياته الشخصية علنًا، بينما كان يكتب رسائل على حساباته على “فيسبوك” و “إنستجرام” تصف تفاصيل علاقتهما بانفصالهما. من أمل حتي رحيلها.

والتقى السعدني بها عام 2003، وتزوجا بعد ذلك بعامين، وبدأت المشاكل بينهما لأنه رفض تحمل أي مسؤولية. طلقوا أكثر من مرة بعد أن أنجبوا ابنهم الأول (عبد الله). ثم تزوجا ورُزقا بطفلهما الثاني (ياسين)، واشتد التوتر بينهما حتى انفصلا.

أحمد السعدني في مسلسل «سره الباتع»

وعلى الصعيد الفني، يشارك الفنان أحمد السعدني هذا الموسم الدرامي رمضان 2023، عبر بوابة مسلسل «سره الباتع»، وتعاون للمرة الأولى مع المخرج خالد يوسف، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية «السلطان حامد» التى يلعبها فى المسلسل.

أحداث مسلسل سره الباتع:

مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

أبطال سره الباتع:

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي،وأحمد السعدني وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاحعبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

مسلسل سيب وأنا سيب :

ورد أحمد السعدني على أحد متابعيه خلال خاصية ستورى على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، بشأن موعد عرض مسلسله الجديد سيب وأنا سيب، الذي يشارك فيه بجانب الفنانة هنا الزاهد، حيث قال: غالبًا هيتعرض بعد رمضان إن شاء الله.

مسلسل “سيب وأنا أسيب” مكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش، وكان طاقم العمل كان قد بدأ التصوير منذ فترة قليلة ليستعدون لعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة القادمة.

آخر أعمال أحمد السعدني :

ويعد مسلسل بطلوع الروح، آخر أعمال أحمد السعدني، الذي عرض في موسم رمضان 2022 الماضي ويشارك في العمل مجموعة كبيرة الفنانين، أبرزهم: الفنانة إلهام شاهين والفنانة منة شلبي، ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم، ودارينا الجندي وأيمن عزب وعزت زين وري نصر الدين وجلال العشري وسميرة الأسير ومحمود فارس وهاجر السراج، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

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