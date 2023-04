شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 6.. الشيخ عثمان يعلن عن التنظيم الخاص به تحت اسم "الظافر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السادسة من مسلسل حرب والذى يتم عرضه على قناة ON، من مبنى الأمن الوطنى وحديث يدور بين الرائد عمر الإمام (محمد فراج) والضابط شريف زيدان (أحمد سعيد عبد الغنى) حول قصية الظافر حيث يطلب شريف من عمر نسيان الموضوع مؤقتا خاصة بعد مرور أكثر من شهر على اتصال عثمان به وتهديده، ولكن عمر مصمم على الوصول له بأي طريقة،ويبحث عن ي خيط يوصل ليه.

المشهد ينتقل إلى الشيخ عثمان (أحمد السقا) الذى يصور فيديو جديد للاعلان عن التنظيم الخاص به تحت اسم الظافر ويتوعد بالقيام بعمليات، ولكنه يواجه أزمة كبرى حيث يفشل المهندس زياد (عماد الطيب) فى تجهيز أى صاروخ بعد مرور 3 شهور من بدء العمل رغم أنه طلب من عثمان مهلة شهر واحد فقط وسيكون هناك صاروخين جاهزين، لينفعل عثمان عليه.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.