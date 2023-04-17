شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 26.. دميانة تبرر لنادرة موافقتها على قتلها وخوفها على نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللى كريم، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت دميانة " چومانا مراد " بالفطير المسموم، لنادرة " نيللى كريم "، حتى تقتلها كما أمرها عبد الجبار " جمال سليمان " ولكن كشفتها نادرة، ولامتها على فعلتها، فببرت دميانة فعلتها بأن عبد الجبار هددها بالقتل، وأن نادرة لم تقف بجانبها عندما أجبروها على بيع منزلها أو الزواج من عزت، فطلبت منها نادرة الرحيل من المنزل .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللى هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.