شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 26.. نادرة تشارك شباب النجع لفتح محل للمحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 26 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم ، العديد من الأحداث ، حيث بعد أن حرقت نادرة " نيللي كريم " محل المحاصيل لعبد الجبار " جمال سليمان "، اجتمعت نادرة بشباب النجع ، واقترحت عليهم فتح محل للمحاصيل وأنها تشاركهم بالنصف وكل شاب يشارك بأي مبلغ ، وبالفعل أتفقوا مع التجار وفتحوا المحل ، مما جعل عبد الجبار يغضب غضباً شديدا .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.