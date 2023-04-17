شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 26.. عبد الجبار يأمر رجاله بهدم محل المحاصيل انتقاماً من نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة ال26 من مسلسل عملة نادرة ، بطولة نيللي كريم ، الكثير من الأحداث ، حيث غضب عبد الجبار غضباً شديدا بعدما فتح شباب النجع محل للمحاصيل بعد حرق محله ، وقرر الإنتقام منه ، فأمر رجاله بالذهاب ليلاً للمحل وهدمه ورمي كل المحاصيل فيه.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.