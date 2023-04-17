شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 27.. حنان مطاوع تتزوج السعدني وميدو عادل يغني في الفرح والان مع تفاصيل الخبر

" سره الباتع " للمخرج القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 27 من مسلسلللمخرج خالد يوسف بفرح حامد على صافية، وزواج سعاد من بوشار بعد إعلانه الإسلام، وقام ناجى ( ميدو عادل ) بإحياء الفرح وغنى مع رجال المقاومة ( خد صافية فى شالك يا حامد ) ..

وكانت قد شهدت الحلقات السابقة محاولة القائد الفرنسى بيلو قتل السلطان حامد بحجر بعدما فك الأخير الأحبال المربوط بها ليقوم بقضاء حاجته إلا أن بيلو حاول اعتدى على حامد وضربه بحجر على راسه لكن صافية ( حنان مطاوع ) تلحقه قبل قتل حامد وتضربه بنبوت على راسه حتى تسيل دمائه على الأرض ولا ينطق.

كما شهدت الحلقة قتل الشيخ عبدالله ( خالد سرحان ) وهو يحكى لحامد وساره عن السلطان حامد، فقد رصده قناص تابع لعصابة د. مسعود ( عمرو عبد الجليل ) وقتله من فوق إحد الأسطح المجاورة للسطح الذى يسكن به فى حى الجمالية، وقبل مقتله يمنح حامد المحفظة الأثرية التى يعلقها فى رقبته.

وشهدت الحلقة أيضا ظهور المجاهد المصرى حسن طوبار الذى اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا جمهوريا بادراج مقبرته ضمن الآثار المصرية واصافتها لسجلات هيئة الآثار باعتباره رمزا للمقاومة الشعبية، ويجسد شخصيته فى المسلسل الفنان بيومى فؤاد، الذى طلب مساعدة حامد ومن معه وحمايتهم من الفرنسيين.

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة هروب حامد ومجموعة الفلاحين الذين معه والذى كون بهم جيشا صغيرا يقاوم الفرنسيين بعد ملاحقة نابليون له وحرق الغيطان والبحث عنه.

وكانت قد شهدت الحلقة الماضية أيضا اعتراف صافية ( حنان مطاوع ) بحبها لحامد ( أحمد صلاح السعدنى )، وتناقشت صافية مع والدتها فى علاقتها بحامد، وتعاتبها على تلك العلاقة وتؤكد لها أن أهل البلد بدأت تتحدث عنها.

وفى نفس الحلقة كان قد طلب الشيخ يحيى من حامد وصافية عدم قتل القائد بيلو لأنه بذلك أصبح أسيرا ومعاملة الأسير لابد أن تكون بالحسنى وله حقوق كما أقرها الاسلام، فالرسول محمد قال : استوصوا بالاسير خيرا.

كان قد نجح حامد فى خطته التى رسمها لاقتحام قلعة الفرنسيين ودخل القلعة مع ثلاثة من الفلاحين مختفين فى زى عساكر فرنسيين، ويدخل غرفة القائد بيل، ويخرج به من القلعة وسط جنوده ويعتقله فى مكان تجمع جيشه من الفلاحين.

كانت قد بدأت الحلقة فى الزمن البعيد باستعدادات من قبل السلطان حامد وجيشه الصغير من الفلاحين لاقتحام قلعة الفرنسيين والإتيان برأس القائد بيلو، وكان عنوان الحلقة ( رأس بيلو ).

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة خطط حامد لاقتحام قلعة الفرنسيين وجلب رأس القائد بيلو، وذلك بعدما شرح الفرنسى بوشار لحامد ورجاله كيفية دخول القلعة وخريطة الدخول إليها ونظامها من الداخل، وبالفعل يضع حامد خطة لدخول القلعة واقتحامها.

وكان قد استعان السلطان حامد (أحمد صلاح السعدنى ) بالفرنسى بوشار الذى غير اسمه لبشار ورفض العودة للجيش الفرنسى وانضم للفلاحين يساعدهم فى حمل السلاح واستخدامه وضرب النار، ومنها أخذ السلطان حامد ومجموعته من الفلاحين خيل الحاج شهاب للاستعانة بها فى حربه ضد الفرنسيين، وفى الزمن القريب ينقذ زوج أخت حامد والدته وأخته من الخطف بمساعدة جماعة الإخوان بعدما كان ينوى الدكتور مسعود خطفهم من قبل رجاله.

وكانت قد شهدت الحلقات السابقة حديث دار بين حامد وجندى فرنسى خلال وطلب منه أن يخبره عن أدق المعلومات التى يعرفها عن الجيش الفرنسى، فوافق الجندى الفرنسى، وأخبره بأنه يرفض احتلال جيشه لمصر، وقال : «خلونى معاكم، أنا عايز ابقى معاكم».

وشهدت أيضا الحلقات الكثير من الأحداث الساخنة فى الزمنين البعيد وهو زمن الحملة الفرنسية والقريب وهو زمن ثورة ٢٥ يناير وما بعدها، فقد استطاع حامد وشباب القرية، أن يخطفوا أحد العساكر الفرنسيين، وأثروه حتى يحصلوا منه على معلومات، وقرر حامد الاستفادة من هذا الجندى لمعرفة أدق التفاصيل التى تخص الجيش الفرنسى وأماكن تخزين أسلحتهم وإرسال الجنود وغيرها من المعلومات المهمة التى تفيده وأصدقاءه فى مهاجمة جنود نابليون والتصدى لهم.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالى، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسنى، ناهد رشدى، أيمن عزب، أيمن الشيوى، مفيد عاشور، مجدى فكرى، محمد الصاوى، ميسرة، صبرى عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمى، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدى سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومى، السورى نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربى، ميدو عادل، ألحان المهدى، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هانى، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسى، محمود عزازى، محمود الشرقاوى، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمى، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكى، بيومى فؤد، شريف الدسوقى، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامى طارق العوضى.

وتدور الأحداث حول الشاب الذى يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود فى إحدى قرى الريف المصرى، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما فى مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهى وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط فى يده، ولكن يقع الجنود فى ورطة عندما يقوم الشباب فى القرى التى يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض على قناة الحياة فى العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on فى الحادية عشر ونصف.