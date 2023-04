شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 6.. اغتيال لواء أمن وطنى ولقاء الرائد عمر والمهندس زياد مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة السادسة من مسلسل حرب والذى يتم عرضه على قناة ON، حيث الرائد عمر الإمام (محمد فراج) يلعب مباراة ملاكمة من صديقه زياد (عماد الطيب) وهو نفسه المهندس الذى يعمل على تصنيع الصواريخ للشيخ عثمان (أحمد السقا) ولكن دون أن يعرف عمر شيئاً، وينتصر زياد فى المباراة وتتغير لهجة كلامه مع عمر عكس كل مرة، ليندهش عمر من الطريقة وكذلك عنفه فى المباراة بينهما.

يحكى شريف زيدان (أحمد سعيد عبد الغني) للرائد عمر عن حياته وعن عدم زواجه حتى الآن، بأن أي فتاة يتعرف عليها ترفض الزواج والإقامة مع والدته فى نفس المنزل، ويخبره بأنه قبض على شخص مشتبه به بأنه من رجال الظافر، ولكن لا يستطيع الخروج منه بأى معلومات، وفجأة المشهد ينتقل إلى عملية إرهابية باغتيال اللواء بالأمن الوطنى ويدعى عسكر (ياسر علي ماهر) أمام منزله وتحت أعين عائلته.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.