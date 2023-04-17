شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 26.. ظهور مميز للفنانة ليلى عز العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث ظهرت الفنانة القديرة ليلى عز العرب خلال أحداث الحلقة، عندما علمت الدكتورة سميحة أن صديقتها ليلى تعرف مكانها، فأخذت أكرم وفوقية معها وذهبت إليها حتى تسألها عن نانا سوسو، ولكنها فوجئت بأن ليلى تشعر بضجر من صديقتها سوسو، وطلبت منها ألا تسمع اسمها مرة أخرى.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

وكانت الفنانة يسرا قد وجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.