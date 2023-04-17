شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 11.. دياب يصيب حمدى هيكل فى يده بصاروخ بمساعدة مجاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، إصرار "حنان" منى زكى على إحضار مربية لتجلس بجوار أولادها أثناء ذهابها للصيد.

وانتقل المشهد حيث اصطحب "مجاهد" محمد السويسي "صالح" دياب، وأخبره بقيامه بإمساك "الريس طحان" وتكتيفه، وقام "صالح" بمحاولة معرفة مكان "حنان" أو المركب ولكنه لم يخبره، وقام "صالح" بإصابة الريس طخحان بالصاروخ، حتى يعترف زميله وقام بإخباره بكل ما يعرفونه.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.