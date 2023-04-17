شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد لله ع السلامة الحلقة 26.. خناقة حسام ومايان السيد بسبب عنبة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا مختلفة، حيث خرج حسام، مع سماح - مايان السيد، وأثناء الخروجة حاول حسام أن يشرح لها فكرة صداقتها مع بويكا - عنبة، وحاول أن يقنعها ألا تتقرب منه بشكل زائد، خصوصًا أن حسام يحاول أن يلفت انتباه سماح له، ولكن سماح لا تفهم تلك الطريقة، وأكدت له أن علاقتها ببويكا شديدة، خصوصًا أنه أول من قدم يد المساعدة لها فى مصر. ولذلك لم تقطع علاقتها، وانتهت المناقشة بالعودة إلى المنزل.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.