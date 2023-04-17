شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 26.. ريهام حجاج تكتشف أن والدتها مزورة وتسألها: مين صباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أحداث الحلقة 26 من مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، يجلس شريف مع شهيرة ويخبرها عن محاولة قتلها لرجب وتبرر الأمر بسبب حبها لأبنائها ولكنه يساومها ويطلب منها عدة طلبات ومنها أن يعود لـ آية، ولكنه ينكر محاولة التخلص من زياد عن طريق شنطة المخدرات.

فيما تكتشف شيري زواج هشام من نرمين وتواجهه بالأمر، وتذهب جميلة لمكتب والدها وتطلب من السكرتيرة الاطلاع على بعض القضايا القديمة، وتجد ملفًا مكتوبًا عليه اسم والدتها وعنوان بمصر الجديدة، تذهب جميلة للعنوان الموجود في الملف وتسأل عن اسم والدتها وتخبرها السيدة صاحبة المنزل أن شهيرة توفيت منذ 35 عامًا، تكتشف جميلة أن جميع البيانات صحيحة ولكن والدتها مزورة، تتصل جميلة بأكرم وتطلب منه الحضور للمنزل لمناقشة أمر يخص والدته امامهم، تواجه جميلة والدتها بما اكتشفته وتطلب منها أن تخبرهم حقيقتها.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.