المداح أسطورة العشق الحلقة 27 .. حمادة هلال يكشف سر الأمير

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» مواجهة ساخنة بين روح «عماد – تامر شلتوت» الذي مات محروقا في الجزء الثاني من المسلسل وبين الجنية «هند بنت الأحمر - لوسي» بسبب ابتعاده عن طريق الجن، وقراره بمساعدة «صابر المداح – حمادة هلال» لخلاصه من الجن.

وتظهر «أحلام – رانيا فريد شوقي» حقدها الدفين خلال حديثها مع «رحاب زوجة المداح – هبة مجدي» وتخبرها أن زوجها على دراية بمكان طفلهما المخطوف، وأنه مجرد شخص خائن وكاذب، ويدخل عليهما صابر المداح ويقوم باصطحاب زوجته وتعنيفها ويخرجان من منزل أحلام، بعدها تبدأ رحاب معاتبة زوجها وتستعطفه بأن لا يقتل ابنهما، خاصة بعد أن أخبرها حمادة هلال أن ابنهما ابن جن.

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وتظهر الأحداث بأن «هبة – هلا السعيد» لا تزال تعاني من سيطرة الجن عليها داخل المصحة النفسية التي تتواجد داخلها بعدما قامت بقتل والدتها بعد سيطرة الجن «هايم – محمد رياض» عليها، وعندما يتدخل الطبيب لمساعدتها تهاجمه وتهدده بالقتل كما قامت بقتل والدتها، وتعترف له من جديد أن المقصود كان شقيقها صابر المداح وليس والدتها.

ويذهب صابر المداح لـ«الدكتور إبرهيم – خالد زكي» ويخبره أن «الأمير – عبدالعزيز مخيون» ظهر له من جديد ويريده أن يتخلص من ابنه أو ابن «أمينة – سلمى أبوضيف» ويكشف صابر نواياه ويؤكد له أن الجن يساومه على ابنته، وبعدها يقرر الأمير الوقوف في صف صابر المداح، وهو ما يجعل الجن ينقلب عليه وتبدأ ابنته فى رؤية الأشباح والجن داخل منزلها،

وعند فتحها باب غرفتها يظهر لها الجن «قزح».

وينصح «الدكتور إبراهيم» صابر المداح بالعودة إلى الخلوة وقراءة القرآن الكريم، ويأخذ بنصيحته وتظهر له من جديد الكلمات المتقطعة والتى كونت له جملة «من زرع بذرة هو الجاني»، وهو الأمر الذي يثير حيرته.

في المقابل يتعرض أفراد أسرة صابر لعدد من الأزمات ومنها القبض على «منال – دنيا عبدالعزيز» زوجة «حسن – خالد سرحان» بتهمة قتل «عمار» والعثور على جثته بجوار منزلها، وهو الشخص الذي قتله «أيمن – مساعد هايم» بالخطأ خلال مشاجرته مع حسن وعبدالرازق قبل فتح المقبرة التي عثروا عليها.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.