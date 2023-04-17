ست بـ100 راجل.. روجينا تهين رماح وترفض الزواج بالحلقة 26 من ستهم

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل"ستهم"، بطولة النجمة روجينا، تطورات عديدة في الأحداث، والتي كانت بدايتها مع هروب ماشا الشخصية التي تقدمها الفنانة الروسية آنا مينشيكوفا، بعد الحادث الإرهابي الغادر، الذي استهدف المصلين أثناء صلاتهم بالمسجد، وكان الهدف منه ضرب السياحة، وبالفعل تم إغلاق المطعم الروسي التي تعمل فيه ماشا، مما جعل ماشا تهرب من منزل بركات الشخصية التي يقدمها الفنان أمير صلاح الدين، رغم حبها الشديد له ولكنها فضلت الهروب خوفا من الأرهاب.

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وبرهن الحلقة الـ26 من مسلسل ستهم، أن ستهم الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا "ست بـ100 راجل"، حيث قامت ستهم بما لم يفعله شقيقهم الأكبر رماح الشخصية التي يقدمها الفنان جهاد سعد، حيث قامت بمساعدة شقيقتها جبر الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عبد الحافظ، وكذلك شقيقها الأصغر مصطفى الشخصية التي يقدمها الفنان إبراهيم السمان وأرسلت ليهم مبلغ من المال لكي يساعد جبر في فتح مشروع جديد، وعدم العمل في المحجر، بينما مصطفى لكي يعمل عمليه لزوجته لكي تساعدهم في الإنجاب، وهذا ما قالته بخيبته "غادة طلعت" لجبر، قائلة :"ستهم عملت اللي معملوش رجالة بشنبات"، وهو ما أثار غضب جبر، ولكنها احتوت الموقف بذكاء.

كما شهدت الحلقة ذهاب محروس "محمد يونس"، شقيق سعادات "سلوى عثمان" مع رماح "جهاد سعد"، إلي منزل ستهم "روجينا"، لطلب الزواج، وكان يجلس في ذلك الوقت مع ستهم شقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، وبوسي"مريم أشرف زكي"، ولكن رد ستهم على طلب رماح من الزواج بشقيق زوجته محروس صادم، حيث قامت بإهانة رماح ومحروس بشكل غير متوقع لهم" مسحت بيهم الأرض"، وطردهم من منزلها وقامت بإهانة محروس، ووصفته بأبشع الصفات.



ومع اقتراب نهاية الموسم الرمضاني، نجح

الثنائي الذي جمع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا في جذب الأنظار إليهم، وتحقيق ردود فعل واسعة ليس فقط على مستوى الجمهور، ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والذي نالت العديد من الإشادات النقدية، ولكن على صعيد عدد من الشخصيات العامة أيضا التي أشادت بالعمل في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التي أبدت إعجابها بشخصية "ستهم" التي لعبتها النجمة روجينا نظرا لما تحمله من مشاعر وانفعالات استثنائية.

ورغم الزخم الذي شهده النصف الثاني من الموسم الرمضاني من تعدد للأعمال المشاركة به، لكن فريق عمل «ستهم» حافظ على مكانته في المشاهدة بل حصد نسب أكبر منها بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها شخصية روجينا بالأحداث ومواصلة العمل لصراعاته بين الأشقاء من جانب بجانب صراع روجينا مع الحياة من جانب آخر.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

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