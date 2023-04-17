ليست زوحته هنا الزاهد.. لن تتوقعوا من هي أحسن ممثلة في مصر من وجة نظر أحمد فهمي؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أبريل 2023 09:50 مساءً - حلّ الفنان أحمد فهمي ضيفًا على برنامج “ليك لوك”، والذي يقدمه الفنان عمر متولي عبر موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الفنان أحمد فهمي عن رأيه في الفنانة المصرية منى زكي ووصفها «بالأسطورة»، قائلًا: “منى زكي أحسن ممثلة في مصر بفارق كبير عن أي حد، لأنها اتحطت في مرتبة الأساطير”.

وقال “فهمي”: “منى زكي زيها زي فاتن حمامة وسعاد حسني وشادية وهي في الحتة دي وتتقارن بيهم وتعدي ناس منهم”.

وعن هشام ماجد، قال احمد فهمي: “أخويا اللي اتربيت معاه من وإحنا عندنا 12 سنة، وكريم فهمي أخويا بجد”.

أحمد فهمي يختار فنانه المفضل

وخلال الحلقة عرض عمر متولي صور لفنانين ليختار منهم أحمد فهمي المفضل له فاختار بين أحمد زكي ونور الشريف الفنان نور الشريف، وبين الفنان محمود عبد العزيز والفنان يحيى الفخراني، اختار الفنان محمود عبد العزيز، ومن نجمات الزمن الجميل قال إن فنانته المفضلة هي شادية كونها تغني وتمثل وقدمت الكوميديا ونجحت فيها.

أحمد فهمي يكشف رأيه في السوشيال ميديا

وعن مقياس النجاح في الوسط الفني، أوضح فهمي: “عمري ما اشتريت لايكات أو مشاهدات على صفحاتي، واتعمل عليا حملات إلكترونية كتير بعد مسلسل رجالة البيت، والمفروض لكل شخص أن يكون لديه خط دفاع بدلًا من تزييف النجاح، ومقياس النجاح ليس بالسوشيال ميديا، وأنا كنت زمان برد على الناس بطبيعتي وبتعامل عالسوشيال ميديا كأنها الواتس أب”.

وأردف: “أنا بقيت بتعامل أني هعمل أعمال تعجبني أنا كهاوي وفيلمي ومسلسلي الجديد ماشيين بالشكل دا والنجاح بتاع ربنا ولا عمري هزق بالسوشيال ميديا، وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي وأحمد السقا وأحمد عز هما الأكبر في مصر وملهمش في السوشيال ميديا، وعندهم رصيد من قبل السوشيال ميديا”.

أحمد فهمي في موسم رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، خرج الفنان أحمد فهمى، من إطار الكوميديا هذا الموسم من رمضان 2023، عبر بوابة مسلسل «سره الباتع»، وتعاون للمرة الأولى مع المخرج خالد يوسف، وحقق نجاحا كبيرا من خلال شخصية «حامد» التى يلعبها فى المسلسل.

أحداث مسلسل سره الباتع:

مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

أبطال سره الباتع:

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي،وأحمد السعدني وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاحعبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

3 أعمال مرتقبة لـ أحمد فهمي:

وفي السينما، يشارك احمد فهمي فى موسم عيد الأضحى بـ «فيلم مستر إكس»، كما ينتظر عرض مسلسل السفاح عبر منصة «شاهد»، ويبدأ في تحضير فيلم «الرجل العناب» بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.

فيلم مستر إكس :

يشارك في بطولة مستر إكس أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين.

فيلم مستر إكس قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، ومن إخراج أحمد عبدالوهاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسي.

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