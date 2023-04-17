حماقى وفهمى وباتشان وخليل يحتفلون بعيد أيمن بهجت قمر.. صور

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من نجوم الطرب بعيد ميلاد السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر ومن النجوم الذين تواجدوا بحفل عيد الميلاد النجوم محمد حماقى وأحمد فهمى وياسر خليل وأحمد باتشان ونادر حمدى ونور خطاب وعدد من الموسيقيين وأصدقاء أيمن قمر من خارج الوسط الموسيقى.

نادر حمدى وحماقى ونور خطاب وياسر خليل وباتشان وفهمى

وفى سياق آخر سبق وصرح السيناريست أيمن بهجت قمر، أن إيرادات النجم محمد رمضان فى السينما فى المتوسط وليست عالية، قائلا: "أنا بحب محمد رمضان وأعتز به وهو نمبر وان بيعمله فى الأغنية وهو فى التلفزيون ممتاز وعنده كيمياء مع محمد سامى وبيعرف يقدمه بشكل كويس".

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال حواره ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أن وضع محمد رمضان مختلف فى السينما، متابعا: "نمبر وان فى السينما بالإيرادات مش بالتهجيص ولكن ايراداته الثالث والرابع وعمرها ما كانت نمبر وان باستثناء السنة اللى كان هيعمل فيها فارق كبير كان فيلم قلب الاسد وكان فى منافسة مع فيلم ولاد رزق".

وأشار أيمن بهجت قمر، إلى أن المسئول عن سوء نتائج فيلم سمير أبو النيل، قائلا: "أنا السبب أن فيلم احمد مكى مش ناجح قوى وسوء اختيارى للموضوع وفيلم سمير أبو النيل فى ناس كتير موجودة شبهه جدا دلوقتى وكان فيلم حلو بس مش فى وقته".