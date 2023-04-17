شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 26.. جميلة تواجه هشام بزواجه من نرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 26 مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، بمشهد يطلب يونس فيه من جميلة أن تحفظ السر، وتعده جميلة ويخبرها أن والدته متزوجة من هشام وتشاهد جميلة الفيديو الذي قام بتصويره لهما.

وتذهب جميلة لهشام وتسأله عن زواجه بنرمين ويخبرها أن هذا الزواج هربًا من جحيم شيري، تخبره جميلة أن زواجه من نرمين خيانة لزياد صديقه، خاصة أنها أم ابنه وخيانة لزوجته شيري، تطلب جميلة من هشام أن يخبرهما بزواجه من نرمين قبل أن تخبرهما بنفسها.

تقترح نرمين على هشام إعلان زواجهما، ولكنه يفاجئها برغبته في تطليقها، وتهدده باحتفاظها بتسجيلات يتحدث فيها عن جميلة.

وتتابع أحداث المسلسل، إذ تخبر شهيرة ابنتها اية بانها ستعيد لها ابنتها، وتطلب جميلة من والدتها ترك موضوع إيه والتركيز في موضوع "رجب".

يؤكد طارق نصار لشهيرة انه وجد شخص يخلصها من رجب، تذهب داليا لطارق وترى شهيرة وتعزمهما على زواجها، يحاول زياد بمساعدة المحامي الخاص به البحث وراء مندوب المبيعات الذي كاد ان يتسبب في سجنه.

قصة مسلسل "جميلة"جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.