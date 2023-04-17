شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل تحت الوصاية الحلقة 11.. ابن منى زكى يحتاج لعملية بالعين وتريد بيع المركب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بمشهد فلاش باك بذهاب "حنان" منى زكى، إلى المستشفى مسرعة بعد علمها بإصابة ابنها "ياسين"، وأخبرها الطبيب بأن شظية أصابت عينه ووصلت للشبكية وتسببت في تلف وسيحتاج إلى عملية كبيرة.

واصطحبت "حنان" لجد أولادها "عطية" جميل برسوم، للمجلس الحسبي ليتقدموا بطلب بيع المركب لاحتياج ابنها لإجراء عملية، وأصيبت "حنان" بحالة جنون بسبب عدم إمكانية استعجال الإجراءات رغم وجود الواصى والشارى أيضًا.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



تحت الوصاية الحلقة 11



تحت الوصاية الحلقة 11