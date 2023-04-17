شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26 .. شوقى وكارم فتح الله يخطفان بلال شامة وصدمة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة خطف شوقى وكارم فتح الله بلال شامة من المستشفى الذى كان يتواجد به، وطلب منه شوقي أن يخبره عن مكان ابن جعفر العمدة وعلاقتة بدلال أخته، ليرفض بلال شامة الحديث عن أي شيء قبل الحصول على مبلغ من المال.

وشهدت أحداث الحلقة مشاهدة جعفر العمدة "محمد رمضان" زوجتة دلال فى المستشفى الذي كان يتواجد بها بلال شامة في صدمة شديدة له.

وأخبر الفنان عصام السقا الفنان محمد رمضان بمكان المستشفى الذي يرقد فيه بلال شامة بعد تعرضه لحادث سيارة، ليصل رمضان ويكتشف أنه هرب، ليتفاجأ بدلال زوجته داخل المستشفى، خاصة هي التي أمرت بلال شامة بخطف ابن محمد رمضان منذ 19 عامًا.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.