شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الرسمى لفيلم "شوجر دادي" استعدادًا لطرحه فى موسم العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية "شوجر دادي" والمقرر طرحه في الصيف يوم 24 مايو بدور العرض المصرية، فيما ينطلق في باقي الدول العربية يوم 25 مايو.

ويُظهر البوستر كل نجوم الفيلم بملابس وألوان صيفية تشير إلى رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمغامرات في التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد .





ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.