1000 حمدالله على السلامة الحلقة 26.. إدريس يكذب على سميحة بشأن مكان سوسو

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" أحداثًا مثيرة، والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

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تبدأ الاحداث بخروجهم جميعاً من الصحراء سالمين و تركهم للحسيني، خوفاً من رد فعل الجدة سوسو تقترح سميحة الذهاب لها مع أكرم و فوقية و ترك أبنائها مع علي و الضابط حسام، تقابل ايزابيلا- الفنانة ليلي العزب، سميحة و اكرم و فوقية ببرود نظراً لانقطاع علاقتها مع سوسو منذ فترة نتيجة خلافات بينهم و ترفض حتى ذكر اسمها امامهم، تحاول معها سميحة و تطلب منها عنوان الجدة سوسو لأقناعها بالاعتذار لها، تسأل سماح حسام عن سبب قدومه اليهم و يخبرها ان جاء من اجلها ومن اجل حل المشكلة، تتصل نيللي بحسام للاطمئنان علية، تحكي ايزابيلا لسميحة سبب الخلاف بينها و بين الجدة سوسو و تؤكد فوقية ان ايزابيلا معها حق، يحاول معها أكرم لمعرفة عنوان الجدة سوسو و لكنها مصرة على موقفها، تخبرهم ايزابيلا انها لا تعرف عنوان سوسو و لكنها تركت لها قبل ان ترحل رقم هاتف و اخبرتها انه رقمها الجديد.



تشعر ايزابيلا بالسعادة بمجرد رؤيتها لأحفاد سوسو وتنسى ما بينهم من مشاكل، يحاولون معها البحث على رقم هاتف سوسو بعد ان القت ايزابيلا الكارت في حديقة المنزل، يقوم الجميع بالبحث عن الكارت في الحديقة، يخبرهم ادريس ابن ايزابيلا ان الجدة سوسو ذهبت لأداء مناسك العمرة، يعتذر علي للدكتورة سميحة و يخبرها ان سيارته لا تستطيع الذهاب للسعودية.



تعود سميحة للمنزل وتجلس بجانب سماح وتحسب المبالغ المالية المطلوبة منها، يخبر سامح والدته انه يشعر بتعب في قدميه وتنصحه بوضعهم في ماء وملح "وصفة يابانية"، تطلب سميحة من أكرم شراء "لاب توب" لسامح يساعده في العمل "اون لاين"، يخبر أكرم فوقية ان الميزانية لا تسمح بشراء شي خاصا ان مصطفى اخوه لم يرسل أموال منذ فترة.



يتضح لنا ان ادريس أخبر سميحة وأولادها كذب ان سوسو في السعودية بالاتفاق مع سمير، يخبر سمير جاكي

انه ينتظر حتى يؤثر على سميحة وتحرر له توكيل عام.



يطلب حسام من سماح ان تحد من علاقتها مع علي بويكا، تثور عليه سماح وتخبره انها لا تحب القيود ويطلب منها حسام الانصراف، يخبر أكرم سميحة ان مصطفى هو من يرسل الأموال لهم ويخبرها ايضاً ان الشقة المقيمين بها شقة مصطفى، تتصل سميحة بمصطفى.



قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"



بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"



مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

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