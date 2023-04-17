محمد سامي يحسم الجدل حول حقيقة وجود خلاف بينه وبين زينة

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أبريل 2023 06:50 مساءً - أكد المخرج محمد سامي على عدم وجود خلافات بينه وبين الفنانة زينة، وأن الأخيرة قدمت دورها في مسلسل “جعفر العمدة” الذي يقوم بإخراجه بشكل جيد جدا .

وأشار محمد سامي في لقاء مع برنامج “ET بالعربي” إلى أن مشكلة ترتيب الأسماء التي تردد عن وقوعها في كواليس العمل بين بطلات المسلسل وسبق وأن تحدثت عنها الفنانة منة فضالي في تصريحات لها لا علاقة له بها .

فقال: “أنا مليش أي علاقة بالكلام ده، تنسيق التترات ده حاجة بتخص المنتج بتاع العمل، دي تعاقدات الممثلين مع الشركة المنتجة .. أنا بشرف على الشكل الفني للتتر” .

وعن وجود خلاف بينه وبين الفنانة زينة، علق محمد سامي قائلا: “إطلاقا، معنديش أي مشكلة .. زينة زميلة اشتغلت معايا مسلسل وعملت دورها بشكل كويس جدا وليها كامل الاحترام” .

وكانت قد طرحت قناة “القاهرة والناس” عبر حسابها على موقع “فيس بوك” البرومو الدعائي لحلقة يوم 26 رمضان من برنامج “حبر سري”، والتي تحل الفنانة زينة ضيفة بها مع الإعلامية أسما إبراهيم .

ظهرت الفنانة زينة في البرومو وهي تتحدث عن ما تردد حول وجود خلافات بينها وبين محمد سامي مخرج مسلسل “جعفر العمدة”، التي شاركت في بطولته، وأبطال العمل أيضا .

وأكدت زينة على عدم وجود أية خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي على الإطلاق، إلا أنها لن تتعاون معه مجددا، فقالت: “معنديش نقطة خلاف مع محمد سامي، لكن لأ مش هشتغل معاه تاني” .