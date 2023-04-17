شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 27.. هل تقف عايدة رياض عائقا أمام زواج حامد من صافية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف المعروضة على قناة أون دراما، الكثير من الأحداث، ومن أهمها مطالبة الشيخ يحيي (مفيد عاشور) لحامد بالزواج من صافية، وفي نفس الجلسة يطلب الفرنسي بوشار الذي انضم للمقاومة الفرنسية يد (سعاد) صديقة صافية، ويذهب الشيخ يحيي ليعلم أم صافية (عايدة رياض)، ويعلم أيضا والد الفلاحة سعاد صديقة صافية ، ولكن هل تقف أم صافية التي تجسد دورها الفنانة عايدة رياض عائقا أمام زواج حامد من صافية ؟ أم سيضعها الجميع أمام الأمر الواقع فترضخ للزيجة .

وكانت الحلقات السابقة قد شهدت أيضا محاولة القائد الفرنسي بيلو قتل السلطان حامد بحجر، بعدما فك الأخير الأحبال المربوط بها ليقوم بقضاء حاجته إلا أن بيلو حاول الاعتداء على حامد وضربه بحجر على رأسه، لكن صافية (حنان مطاوع) تلحقه قبل قتل حامد وتضربه بالنبوت على رأسه.

كما شهدت الحلقة قتل الشيخ عبدالله (خالد سرحان) وهو يحكي لحامد وسارة عن السلطان حامد، فقد رصده قناص تابع لعصابة د. مسعود (عمرو عبد الجليل) وقتله من فوق أحد الأسطح المجاورة للسطح الذي يسكن به في حي الجمالية، وقبل مقتله يمنح حامد المحفظة الأثرية التي يعلقها في رقبته.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا مهما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يُعرض على قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشرة ونصف.