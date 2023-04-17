رامي رضوان يتغزل بزوجته دنيا سمير غانم

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أبريل 2023 05:43 مساءً - أشاد الإعلامي رامي رضوان بأغنية “الجمال معاملة” التي قدمتها زوجته الفنانة دنيا سمير غانم ضمن أحداث حلقة أمس من مسلسلها “جت سليمة” .

نشر رامي رضوان مقطع من الأغنية عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وأرفقه بتعليق أعرب من خلاله عن إعجابه بالأغنية وفكرتها حيث تتناول مشكلة التنمر .

فكتب قائلا: “إيه جمالك وجمال الأغنية وجمال مضمونها ومعانيها ده ما شاء الله .. ربنا يجعل تأثيرها إيجابي على كل الناس يا رب .. ربنا يباركلك حبيبتي” .

تابع: “وكل التحية لصناع العمل المحترمين، إنتاج محمد أحمد السبكي، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نابلسي” .

كلمات أغنية “الجمال معاملة” لدنيا سمير غانم

الجمال معاملة

الجمال أخلاق

بتبقى مش ملكة الجمال سبحان الخلاق

لو الأصل طيب يا ناس يادي الهنا

بلاش ياريت نعيب على خلقة ربنا

حتى الجمال ده نسبي

والموضوع أذواق

ممكن تبقى حلوة تتكلم تقفلك

وواحدة جمالها عادي شخصيتها تذهلك

بتعايروا مين على إيه

مين فينا كان بإيديه

لا حد اختار ملامحه ولا كان ده باتفاق

الجمال معاملة

الجمال أخلاق

يذكر أن مسلسل “جت سليمة” تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان ضمن موسم دراما رمضان 2023 ، وهو مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا .

ويشارك في بطولته كلا من الفنانين: دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، سلوى خطاب، كريم عفيفي وغيرهم .