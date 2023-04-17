نوال الزغبي: “عيب تشوهوا الحقايق”

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أبريل 2023 05:43 مساءً - ردت الفنانة نوال الزغبي من جديد على الاتهامات التي طالتها مؤخرا بتناولها مشروبات كحولية في شهر رمضان، مشيرة إلى أنها اعتادت على ترويج الشائعات المغرضة عنها دائما بنفس الوقت التي تستعد به لإطلاق عمل فني جديد .

وأكدت نوال الزغبي في تغريدة لها بموقع “تويتر” على أنها تحترم جميع الأديان السماوية وشهر رمضان المبارك، فكتبت: “كل ما بيكون عندي عمل معين بيصير في هجوم بطريقة بشعة وتركيب إشاعات مغرضة” .

تابعت: “بس بدّي اقول إني شخص بيحترم كل الديانات السماوية، وأكيد بهالشهر الفضيل شهر رمضان واللي بيعنيني شخصيا كتير .. أكيد ما شربت كحول .. عيب بقى تشوهوا الحقايق لأن ما بيصح إلا الصحيح” .

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو وصور للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والتي أثارت حالة من الجدل والانتقادات حولها بين المتابعين .

حيث ظهرت نوال الزغبي خلال تواجدها في أحد أماكن السهر وهي تغني أثناء جلوسها مع مجموعة من الأشخاص به، وتوجد على الطاولة أمامها مشروبات كحولية وفقا لما تداولته بعض الصفحات .

حيث كتبت إحدى الصفحات على موقع “تويتر” في تعليقها على ذلك: “نوال الزغبي بكل وقاحة تتناول المشروبات الكحولية في الشهر الفضيل .. اوك اشربي بس مو تنشري فيديوهات إنك عم تشربي، احترمي الشهر الفضيل والناس الصائمين” .

وخرجت الفنانة نوال الزغبي للرد بقوة على هذا الاتهام في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” فقالت: “أوّل شي هيدا الكاس مش لإلي، للشخص اللي قاعد على رأس الطاولة .. ومين قالّو إنه كحول، شو هالعالم هيدي ولو” .