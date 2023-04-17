شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى مهندس الديكور زوسر مرزوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت إدارة المهرجان القومى للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان القدير محمد رياض، الفنان التشكيلى ومهندس الديكور الكبير زوسر مرزوق كبير مهندسي الديكور بالمسرح القومي، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين 17 أبريل الحالي، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وأكد الفنان القدير محمد رياض أن الفنان الراحل زوسر مرزوق صاحب بصمة كبيرة في المسرح القومي المصري، مشيرًا إلى أنه أحد كبار مهندسي الديكور في مصر والعالم العربي، وفنان من طراز فريد وصل إلى حدود العالمية، موضحًا إلى أن الراحل كانت له رؤيته الخاصة في أبو الفنون التي استلهما من الهوية المصرية والحضارة الفرعونية القديمة، استطاع خلال رحلته الطويلة أن يقدم العديد من التصميمات لعدد كبير من العروض المسرحية، فضلا عن قيامه بتصميم قاعة مسرح الغد لتتكيف مع طبيعة العروض وصمم ديكورات معظم مسرحيات المخرج عبد الغفار عودة.

يشار إلى أن الفنان التشكيلي المصري زوسر مرزوق، من مواليد عام 1943 في الجيزة تخرج فى قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية 1964 حاصل علي - دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور بأكاديمية الفنون 1972 - صمم ونفذ ديكورات عدد كبير من المسرحيات حصل على جائزة الفنانين الشباب عام 1968.

حصل على دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور بأكاديمية الفنون 1972 و عمل مدرسا لفن الديكور بمعهد الفنون المسرحية ثم انتقل الى هيئة المسرح، وأقام معرضه الاول بمسرح الحكيم عام 1965 واقام معرضاً لأعماله فى اليونان، وصمم ونفذ ديكورات عدد كبير من المسرحيات و صمم أول موسوعة أزياء شخصية منذ عهد الفراعنة حتى ثورة يوليو.

فيما قام بتصميم ونحت تمثال الأمومة بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك وتصميم تمثال دنشواى بمحافظة المنوفية وتمثال نجيب محفوظ بإتحاد الكتاب، حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1985 و جائزة بينالى الإسكندرية 1974 وكرم من القومى للمسرح والفنون الشعبية نوفمبر 2015 ونال جائزة بينالى فينسيا 1978 .