شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: ذاكرت بدقة تفاصيل شخصية "نور" فى الكتيبة 101 وظهرت أضخم من طبيعتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم عمرو يوسف في حواره لـ الخليج 365، عن تحضيره لشخصية الرائد نور صلاح العزب فى مسلسل الكتيبة 101 وقال: "قابلت مجموعة كبيرة من الشخصيات لأكون ملامح عامة، لأن الممثل الذي يقدم شخصية طبيب أو مهندس أو ضابط عليه أن يذاكر تفاصيل الشخصية لدرجة أن المشاهد الذي يتابع العمل يشعر بأن هذه هي طريقة هزاره هي طريقة كلامه هي طريقة تصرفاته في مواقف معينة، وفي ذلك الوقت نكون نجحنا في أن نقترب من حياتهم شخصية بشكل كبير لدرجة تصدق في حركات الشخصية في طريقة مشيها في هزارها".

وأضاف عمرو يوسف: "كل هذا كونته من خلال مجموعة كبيرة من المعارف والعلاقات الشخصية وجميعهم اجتمعوا علي عقيدة ثابتة وهي فكرة الشهادة في سبيل الوطن، ومن قلبهم جميعهم يتمنون الشهادة وفاهمين دورهم في حماية البلد، بشكل حقيقي وليس كلام خطابي، وإنما بشكل حقيقي العقيدة الثابتة الراسخة داخلهم هي تمني الشهادة وتقديم ارواحهم فداء للبلد، تلك الملامح جعلتني أكون شخصية نور على المستوي النفسي والأداء والجسدي من خلال شكل مختلف، خاصة وأنني ظهرت اضخم من الطبيعي".

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.