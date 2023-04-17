تامر حبيب: “بقالي 5 سنين مش بصوم”

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أبريل 2023 02:51 مساءً - كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب عن انقطاعه عن الصيام منذ حوالي 5 سنوات، وذلك بسبب ظروفه الصحية التي منعته من ذلك .

تحدث تامر حبيب خلال استضافته في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم عن مشاكله الصحية التي اضطرته لعدم الصيام فقال: “بقالي 5 سنين مبصومش علشان العملية التانية اللي صلحت بيها العملية الأولانية، كانت عملية تحويل مسار” .

واصل: “وفي نفس الوقت قبلها كانت جاتلي جلطة في قلبي، بقى ممنوع أصوم لإن لازم أشرب ماية طول اليوم ولازم اخد أدوية على الريق الصبح” .

وبسؤاله عن ما تردد حول عدم صيامه لأنه غير مقتنع بالصيام، أجاب تامر حبيب: “عمر ما ده كان في بالي، محدش ليه دعوة أنا بصوم ولا ما بصومش دي علاقتي بربنا” .

تابع: “أنا شخص من يوم ما ابتديت أصوم وأنا تقريبا مفيش يوم فطرت، أنا بحب الصيام ولحظة الفطار بحبها ومتربي عليها من وأنا صغير وتقليد كده اتعلمته .. أنا ابتديت أفطر في الوقت اللي بقى ممنوع إن أنا أصوم” .

وفي سياق آخر، رد السيناريست تامر حبيب على التعليقات التي توجه له بحرصه على تقديم “المثلية الجنسية” وتمريرها في أعماله ومنها مسلسل “خاص جدا” .

وعلق على ذلك قائلا: “أنا عندي رأي إن دور الفن الحقيقي هو إنه يتكلم عن المسكوت عنه في كل المجالات .. أنا اتكلمت عن مجموعة من الحالات اللي عندهم خلل نفسي وبيتعالجوا عند دكتورة” .

أضاف: “ومن ضمن حوالي 12 حالة كانت حالة البنت المثلية، واعترضت عليها الرقابة والنموذج ده موجود في مجتمعنا العربي وفي كل مجتمعات الدنيا” .