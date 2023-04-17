هالة صدقي تكشف عن تغيير نهاية مسلسل “جعفر العمدة”

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أبريل 2023 02:51 مساءً - وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة إلى الجمهور مطالبة إياهم بعدم توقع أحداث مسلسل “جعفر العمدة” التي تشارك في بطولته، مشيرة إلى أنه بسبب هذه التوقعات تم تغيير نهاية المسلسل واضطرت للنزول من أجل التصوير .

شارك الحساب الرسمي لبرنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” مقطع فيديو ظهرت به الفنانة هالة صدقي وهي تضع مكياج شخصية “صفصف” التي تجسدها بمسلسل “جعفر العمدة” .

وقالت هالة صدقي: “نداء من صفصف، النهاردة يوم العيد منزلنا نشتغل، بطلوا تعملوا توقعات، ما انتوا بتتوقعوا وصفصف بتشتغل، بتتوقعوا والحاجات بتتغير .. أبوس إيدكم عايزة أعيد .. بلاش توقعات .. عاجبكم كده مبسوطين، انا اللي بدفع الثمن” .

كما نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكتبت في تعليقها عليه: “نداء من صفصف، بلاض توقعات تاني، صفصف تدفع الثمن وتعمل في عيدها .. كل سنة وأنا طيبة” .

يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” يعرض ضمن موسم رمضان 2023، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر .

ويشارك في بطولته: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، طارق النهرى وغيرهم .