شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح تناقش السياسة العامة للدورة الـ 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، بمقر صندوق التنمية الثقافية، وذلك لمناقشة تفاصيل الدورة المقبلة في أول اجتماعتها، وترأس الاجتماع الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وعضوية كل من : المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والناقدة عبلة الرويني، والمنتج هشام سليمان، والكاتب وليد يوسف، والمخرج إسلام إمام، والمنسق العام للمهرجان ماجدة عبد العليم .

ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع السياسة العامة للدورة السادسة عشرة، كما تحددت خطط العمل للمهرجان، وتم مناقشة عدة موضوعات خلال الاجتماع منها : موعد انطلاق المهرجان وتعديلات في لائحة المهرجان، والاستقرار على عنوان الدورة الجديدة، ومواعيد فتح وغلق المشاركة في الدورة الجديدة، واقتراحات لأعضاء لجنة المشاهدة، والمكرمين.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام ، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري ، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.