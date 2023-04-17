شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل تحت الوصاية قبل 5 حلقات من نهاية عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مسلسل تحت الوصاية من تصوير آخر مشاهد العمل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بعد ما يقرب من 3 أشهر تصوير وذلك بالتزامن مع عرض حلقاته على قناة DMC، حيث تطلب العمل وقتاً طويلاً بسبب تصوير معظم مشاهده في أماكن حقيقية بدمياط والإسكندرية وغير ها.



فريق عمل تحت الوصاية يحتفل بانتهاء التصوير

مسلسل تحت الوصاية يعرض يومياً من النصف الثانى من رمضان علو قناة DMC الساعة 7:45 مساء، الإعادة الساعة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل تحت الوصاية مكون من 15 حلقة، وهو بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، الطفل عمر شريف، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، حمدى هيكل، عفاف رشاد وماجدة منير وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول حنان (منى زكي) التى تعيش مع وزوجها عادل الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته وترك لها ولد وبنت، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.