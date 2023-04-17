شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان سعيد طرابيك.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد طرابيك، حيث إنه من مواليد القاهرة فى 17 أبريل 1941، والذى يعد من أشهر الفنانين على الساحة الفنية، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وتميز طرابيك بأدواره الكوميدية ما جعله يجذب الأضواء وقلوب المشاهدين فى أعماله الفنية.

وبدأ الراحل سعيد طرابيك حياته الفنية فى أواخر الستينيات من خلال مسرحية "القاهرة فى ألف عام" وشارك فى العديد من الأعمال السينمائية، ومن أبرزها "المسافر"، "عسل أسود"، "مافيا"، "سلام يا صاحبى"، "طباخ الريس"، "إكس لارج"، "الفرح"، "السفارة فى العمارة"، "وش إجرام"، "أبو على"، "سمير أبو النيل"، "بلطية العايمة"، "عزبة آدم".

شارك فى عدد من الأعمال الدرامية مثل "العراف"، "الكبير أوى"، "أستاذ ورئيس قسم"، "الركين"، "الباطنية"، "راجل وست ستات"، "نونة المأذونة"، "تامر وشوقية"، "الصعلوك"، "مولانا العاشق"، وشارك أيضا فى مسرحيات "شاهد ماشافش حاجة"، "البعبع"، "كعبلون".

ارتبط الفنان سعيد طرابيك بالفنان عادل إمام حيث مثل معه بالعديد من الأفلام والمسرحيات من أهمها دوره كوكيل نيابة في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" عام 1976، شارك أيضًا بأدوار ثانوية في كثير من الأعمال منها مسلسل "الكبير أوي" وفيلم "جزيرة الشيطان" عام 1990، وفيلم "وش إجرام" عام 2006.

شارك في أكثر من 300 عمل فني تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون، وكان ضمن أكثر الفنانين تأثيرا في المشاهد، لذلك حظي بمكانة خاصة بين جميع زملائه، ليرحل في هدوء في الـ 15 من نوفمبر عام 2015.