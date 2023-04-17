شكرا لقرائتكم خبر عن من الصعيدى إلى الصياد.. أحمد عبد الحميد ممثل متمكن من أدواته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الممثل الشاب أحمد عبد الحميد أو كما يعرفه متابعو دراما رمضان 2023، خلال هذه الأيام بـ "شنهابى" أو "شنو"، الصياد المساعد لـ حنان أو النجمة منى زكى في مسلسل تحت الوصاية.



أحمد عبد الحميد

تمكن أحمد عبد الحميد من جذب أنظار متابعى مسلسل تحت الوصاية، بسبب تمكنه من أداء دور الصياد الشاب "الصايع" في بعض الأحيان، الذى سيحاول دائما حل المشاكل التي تواجههم، ويقف لـ مساندة "الريسة" كما يقوم بـ منادتها خلال أحداث العمل.



أحمد عبد الحميد



أحمد عبد الحميد

وبالرغم من مشاركة أحمد عبد الحميد في مجموعة من الأعمال من قبل سواء داخل أو خارج الموسم الرمضانى، ألا أن شخصية "شنو"، كان لها صدى خاص مع متابعى المسلسل أو متابعى دراما رمضان 2023، خاصة مع رسم خاص للشخصية من خلال تغيير لون الشعر أو طريقة الكلام، أو المشى.



أحمد عبد الحميد مع النجمة منى زكى

شارك أحمد عبد الحميد في عدة مسلسلات خلال مسيرته الفنية التي لا تزال في بدايتها، فـ لعب شخصية الصعديى فى مسلسل جزيرة غمام في الموسم الرمضانى الماضى، أمام النجم أحمد أمين في دور نجاح الدمرانى، كما شارك في فيلم كيرة والجن، ومسلسل نسل الأغراب، ومسلسل طايع.



نجاح الدمرانى

مسلسل "تحت الوصاية" من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.