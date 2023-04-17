شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوسر مرزوق ونقابة الممثلين تنعي الفنان الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكي، عن وفاة الفنان التشكيلي ومهندس الديكور زوسر مرزوق كبير مهندسي الديكور بالمسرح القومي، ونعت نقابة الممثلين الفنان الراحل، مؤكده أنه من أهم مهندسي الديكور في مصر والعالم.

الفنان التشكيلي المصري زوسر مرزوق من مواليد عام 1943 في الجيزة تخرج فى قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية 1964 حاصل علي - دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور بأكاديمية الفنون 1972 - صمم ونفذ ديكورات عدد كبير من المسرحيات حصل على جائزة الفنانين الشباب عام 1968.

حصل على دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور بأكاديمية الفنون 1972 و عمل مدرسا لفن الديكور بمعهد الفنون المسرحية ثم انتقل الى هيئة المسرح.

وأقام معرضه الاول بمسرح الحكيم عام 1965 واقام معرضاً لأعماله فى اليونان.

وصمم ونفذ ديكورات عدد كبير من المسرحيات و صمم أول موسوعة أزياء شخصية منذ عهد الفراعنة حتى ثورة يوليو وصمم قاعة مسرح الغد لتتكيف مع طبيعة العروض و صمم ديكورات معظم مسرحيات المخرج عبد الغفار عودة.

فيما قام بتصميم ونحت تمثال الأمومة بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك وتصميم تمثال دنشواى بمحافظة المنوفية وتمثال نجيب محفوظ بإتحاد الكتاب.

حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1985 و جائزة بينالى الإسكندرية 1974 وكرم من القومى للمسرح والفنون الشعبية نوفمبر 2015 ونال جائزة بينالى فينسيا 1978 .