شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يحيى حفلاً غنائيًا ثانى أيام عيد الفطر بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم بهاء سلطان حفلاً غنائيًا، في القاهرة الجديدة يوم السبت 22 أبريل ثانى أيام عيد الفطر المبارك، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وطرح الفنان بهاء سلطان، مؤخرًا، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "شكر خاص" على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

كما طرح الفنان بهاء سلطان، مؤخرًا، أغنية بعنوان "البيت وحش" على "يوتيوب"، وهى ضمن أغنيات فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى، والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمرو.

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "قلب أسود" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوى.

وطرح الفنان بهاء سلطان أيضا الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يعرض في السينمات حاليا، وتحمل اسم "براحة يا شيخة" والأغنية من كلمات منة عدلى القيعى، ألحان وتوزيع أحمد طارق.