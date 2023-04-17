شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: مشاهد الأكشن فى الصحراء هى الأصعب بالنسبة لى بمسلسل الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم عمرو يوسف فى حواره مع الخليج 365: "أصعب المشاهد فى مسلسل الكتيبة 101 بالنسبة لى، هى التى كنا نصورها فى الصحراء ليلا، وكثيرا ما يقع المخرجين ومديرين التصوير فى فخ أن المشاهد فى الصحراء تظهر مظلمة، ولكن عبقرية وشطارة محمد مختار مدير التصوير هو أنه استطاع إظهار مشاهد الأكشن بمنتهى الوضوح ولم يشعر المشاهد أن هناك اضاءة رغم أنه يرى المشهد جيدا".

وأضاف عمرو يوسف: "محمد مختار استخدم إضاءة تشبه اضاءة القمر وبتكنيك فى الكاميرات جعل المشاهد مستمتعا، ومن مشاهد الأكشن الأصعب هى مشاهد الحلقة 16 و17 فى الشيخ زويد لأنها كانت مشاهد طويلة وصورناها على مدار أسبوع ولم نفكر فى وجود دوبلير من الأساس، ولكن عندما شاهدت العمل نسيت التعب مع النجاح، والحمد لله المشاهد ظهرت بشكل حقيقية بنسبة تتخطى الـ 90%."

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل فى استبسال الكتيبة 101 فى التصدى للتنظيمات التكفيرية والإرهابية فى شمال سيناء وتبدأ القصة فى يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكرى هام فى مدينة العريش بشمال سيناء.