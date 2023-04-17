شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 25.. الشافعى يحل خلافا بين بائع وتاجر فى السوق "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة 25 من مسلسل "رسالة الإمام"، شجارا بين أحد البائعين مع تاجر خضار، وذلك بسبب بيعه ثمارا معطوبة، ليرفع البائع السلاح على التاجر لرفضه إعادة البضاعة.

وحل الإمام الأمر بطلب تحكيم اثنين من الزراع، اختار كل طرف منهما شخصا، وحكما الشخصين بأن الثمرة معطوبة منذ حوالي 3 أيام، واستشهد الإمام الشافعي ويجسده خالد النبوي، بقول الصحابي الجليل عثمان بن عفان إذ حكم بأنه "إذا كان البائع يعلم عيبا وكتمه فالبيع مردود بالعيب".

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

وأكد محمد هشام عبية، المشرف العام على كتابة مسلسل رسالة الإمام، أن المسلسل يتناول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر، وتأثره بالحضارة المصرية، والتي امتدت حتى يومنا، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور بعد المجهود المبذول فيه.