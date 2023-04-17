شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: الكتيبة 101 سرد مختلف لفترة من أهم الفترات التى مرت على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم عمرو يوسف فى حواره مع الخليج 365: "تحمست للمسلسل منذ اللحظات الأولى وكان من أولوياتى أن نقدم عمل مختلف عن مسلسل الاختيار بأجزائه لأنه عمل ناجح وحقق شعبية كبيرة فى الشارع وقدمه نجوم كبار، وساعدنا على أن نقدم المشروع بشكل مختلف المخرج محمد سلامة والمؤلف إياد صالح، لأنه قدم العمل بطريقة سرد مختلفة لفترة من أهم الفترات التى مرت على مصر وهى الفترة من 2014 إلى 2016 فى سيناء تحديدا، لأننا منا نسمع عما يحدث ولكن لم نكن على دراية بما يحدث على أرض الواقع".

وأضاف عمرو يوسف، "مسلسل الكتيبة 101 من خلال الدراما والأكشن قدرنا نشوف بعيننا ماذا كان يحدث على أرض الواقع من محاولات لاحتلال الشيخ زويد من خلال أكثر من 1000 شخص، والحمد لله استطعنا تقديم القصة الحقيقية كما حدثت بالكامل، فى لقاء صعب مع أشخاص منظمة ليست سهلة على الإطلاق وسعيد اننا قدمناها عمل درامى بشكل محترم".

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل فى استبسال الكتيبة 101 فى التصدى للتنظيمات التكفيرية والإرهابية فى شمال سيناء وتبدأ القصة فى يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكرى هام فى مدينة العريش بشمال سيناء.