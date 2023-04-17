شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 25.. جابر ينتقم من زيدان فى شقيقه ويواجه مهرة بأحد المزادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ جابر (أحمد العوضي) خطة انتقامه من زيدان (ماجد المصري)، ضمن أحداث الحلقة 25 من مسلسل ضرب نار، ويبلغ عن شقيقه يسري بعد حيازته كمية كبيرة من الدولار، وبالفعل تقبض الشرطة عليه، ثم يواجه جابر مهرة (ياسمين عبد العزيز) في أحد المزادات الخاصة بالعقارات، ولكنه يكسبه وهي تخسر، وتتحدث معه مهرة حول تغيره الشديد وأنها باتت لا تعرفه، ثم يعرف زيدان أن السبب في سجن شقيقها هو جابر، ويتوعد له.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.