أفلام عيد الفطر 2023..أكشن وكوميدي وشعبي

ياسر رشاد - القاهرة - بين الشعبي والكوميدي والأكشن تستعد دور العرض السينمائية في العالم العربي لاستقبال باقة مميزة من الأفلام المصرية،وذلك بالتزامن مع عيد الفطرالمبارك، وتستعرض بوابة الوفد أبرز الأفلام والنجوم المشاركون في منافسة عيد الفطر عام2023.

محمد رمضان بـفيلم "هارلي" أسطورة الأسفلت

ينافس الفنان محمد رمضان ب فيلم هارلي أسطورة الأسفلت في تنافس موسم أفلام عيد الفطر المبارك، علمًا بأن هذا الفيلم تم الإعلان عن الانتهاء من تصويره في الأيام الماضية، وتدور أحداث "هارلي" فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين الفنانة مي عمر.

"هارلي" من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك وإخراج محمد سمير، وبطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش ومي كساب وعدد أخر من الفنانين.

هيفاء وهبي بـفيلم "رمسيس باريس"

تشارك الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في بطولة فيلم رمسيس باريس مع محمد سلام ومحمد ثروت وحمدي المرغني وجومانا مراد وأوس أوس، الفيلم من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وتوزيع سينرجى فيلمز.

وتجسد الفنانة هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية، يصنف الفيلم من الأفلام الكوميدية، حيث وتدور أحداثه حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

شيكو بفيلم "ابن الحاج أحمد"

اقتحم الفنان شيكو موسم عيد الفطر عام 2023، بعد غياب بفيلم "ابن الحاج أحمد ،وتعد هذه المرة الأولي الذي يخوض فيها الفنان شيكو البطولة المطلقة ، ويشاركة في البطولة الفنان سيد رجب ورحمة أحمد، صبري فواز ومحمد لطفي، وعايدة رياض ومصطفى غريب، الفيلم فكرة عمرو سلامة سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك في السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

مغامرات كوكو بطولة مشتركة

يشارك كل من الفنان بيومي فؤاد وخالد الصاوي وشيرين رضا و إيهاب فهمي بطولة في فيلم "مغامرات كوكو"، ويناقش فيلم كوكو قضية الرفق بالحيوان، ويشارك في البطولة الفنانة منه فضالي ونانسي صلاح وأوس أوس، الفيلم سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق.

ماجد المصري بـفيلم" 5 جولات"

الفيلم من بطولة ماجد المصري وأدم الشرقاوي وعايدة الأيوبي، والفنان نور النبوي، وغيرهم من الفنانين، فكرة يحي علام ومازن أشرف، السيناريو والحوار محمد عبد المعطي والإخراج مازن أشرف، تدور فكرة الفيلم حول شاب يهوى

علي ربيع بفيلم "بعد الشر"

ألعاب فنون القتال ويخوض رحلة طويلة ليثبت موهبته للجميع.

دخل الفنان على ربيع معركة موسم عيد الفطر بفيلم “بعد الشر” والذى تدور أحداثه حول طيار يتعرض لمواقف كوميدية وأزمات يحاول الخروج منها، وذلك من خلال شخصية سولي الذى يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا فى علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، ولكن فى إطار كوميدى، كما يظهر فى الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف فى الفيلم.

ويضم العمل في بطولته بجانب علي ربيع، ورنا رئيس، كلًا من ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وعمرو عبد الجليل، وألفت عمر، وهالة فاخر، وشيرين، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.

أحمد داود بـ فيلم "يوم 13"

يصنف فيلم يوم 13 من أفلام الرعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d، والفيلم من بطولة كل من أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ، وتتلخص قصة الفيلم حول عودة عزالدين من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن عائلته ويقم في القصر الخاص بهم لتدور الأحداث في إطار الرعب.

غادة عادل بـ فيلم ساعة إجابة

تشارك الفنانة غادة عادل مع الفنان شريف سلامة وسوسن بدر وأيتن عامر ونجلاء بدر وسليم مصطفى وانتصار ومحمد ثروت وبدرية طلبة وإيمان السيد، بطولة فيلم ساعة إجابة ، الفيلم من تأليف أحمد شيكو، الإخراج مصطفى أبو سيف.

تدور قصة الفيلم حول خلاف يقع بين طفل ووالده ليتمنى الطفل أن يحصل على أب وأم مختلفين لتتحقق أمنيته ويجد نفسه في بيت جديد مع عائلة أخرى.