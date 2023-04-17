شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 25.. مهرة تصمم على طلب الطلاق من زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش مهرة (ياسمين عبد العزيز) حالة من الحزن على وفاة شقيقها طارق (أحمد غزي)، خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل ضرب نار، وتتفقد بعض مقتنياته وتستمع إلى آخر كلماته، وفي تلك الأثناء يأتي زيدان (ماجد المصري) إليها لمواساتها، ولكنها تفاجئه بتصميمها على قرار الطلاق منه بعد الأزمة الأخيرة بينهما، ويرفض زيدان الاستماع لها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.