شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 25.. أهالى تل شبورة يحرقون مخزن المخدرات والشرطة تقبض على ضرغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، العديد من الأحداث، فبعد حادثة اغتصاب الفتاة ثار أهالي تل شبورة على المخدرات التي تدخل البلد عن طريق ضرغام، وقرروا حرق مخزنه وبالفعل ذهبوا وحرقوه، وأبلغوا الشرطة عنه، وقبض عليه ولكنه أنكر كل التهم وقال لهم إن المخزن باسم أحد أبنائه.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها، من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.