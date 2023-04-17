شكرا لقرائتكم خبر عن جت سليمة الحلقة 10.. سليمة والموكوس يبحثان عن الفصل الناقص من الكتاب السحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، المذاع على قناة CBC، ومنصة Watch it، محاولة "سليمة" دنيا سمير غانم الدخول إلى غرفة ملكة الأنوف للبحث عن الفصل الناقص من الكتاب السحري، وذلك بمساعدة "الموكوس" محمد سلام.

ودخلت "سليمة" غرفة "ملكة الأنوف" سلوى خطاب، وانتظرها "الموكوس" خارج الغرفة، ودخلت عليه الحارسة الخاصة بالملكة "عتيقة" إيمان السيد ولكن "الموكوس تظاهر بأنه يسير وهو نائم ليتخلص من هذه المشكلة.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.