شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 25.. أوراق جديدة تهدد أملاك راوية ورشاد في أرض السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 بطولة أمير كرارة، بتعبير المفتش لطه القماش عن شكوكه في أن يخبئ سعد أحد رجال جابر، وينكر طه الأمر.

وفي مشهد تالي يرفض طه القماش طلب رشاد بدخوله شريك معه، ويهدده فتحي عبد الوهاب بالندم على هذا القرار.

ويذهب المحامي صابر إلى منزل طه القماش، ويقابله صالح، ويعرف منه أن المحامي ينصح برفع دعوى خرف ضده عمه شحاتة، ويوافق صالح على رفع القضية.

وضمن أحداث المسلسل يخبر محامي رشاد وامين، راوية أنه وحد ما يثبت أن جدتها تنازلت عن نصيبها من أرض السوق، ويذهب طه القماش إلى رشاد ويخبره بالأمر وأنه إذا ثبت صحة كلام المحامي لن يكون السوق من نصيب رشاد.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.