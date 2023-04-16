شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 25 .. محمد فهيم يواجه زوجته بخيانتها والثانية تنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، العديد من الأحداث، حيث واجه علاء "محمد فهيم"، زوجته إسراء "مريم الخشت" بالفيديو التي صورته لها صديقتها، وأن هناء ابنته ليست من صلبه، وهنا انهارت إسراء وحاولت تبرير ما حدث، وأنها لم تكن فى وعيها ولم تعرف ما الذي حدث، ولكنه رفض أن يسمع منها أي تبرير.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه مشكلات كثيرة.