شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 26.. حامد يلقن نابليون درسا فى المقاومة السلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف المعروضة على قناة أون دراما، الكثير من الأحداث، فقد أرسل حامد رسالة للقائد الفرنسي نابليون بونابرت لقنه خلالها درسا في المقاومة السلمية، كما أوضح العالم كليمونت في مذكراته، وذلك من خلال رسالة أرسلها السلطان حامد لنابليون بونابرت.

وكانت قد شهدت الحلقات السابقة أيضا محاولة القائد الفرنسي بيلو قتل السلطان حامد بحجر بعدما فك الأخير الأحبال المربوط بها ليقوم بقضاء حاجته إلا أن بيلو حاول الاعتداء على حامد وضربه بحجر على رأسه لكن صافية (حنان مطاوع) تلحقه قبل قتل حامد وتضربه بالنبوت على رأسه حتى سالت دماؤه على الأرض.

كما شهدت الحلقة قتل الشيخ عبد الله (خالد سرحان) وهو يحكي لحامد وساره عن السلطان حامد، فقد رصده قناص تابع لعصابة د. مسعود (عمرو عبد الجليل) وقتله من فوق أحد الأسطح المجاورة للسطح الذي يسكن به في حي الجمالية، وقبل مقتله يمنح حامد المحفظة الأثرية التي يعلقها في رقبته.

وشهدت الحلقة أيضا ظهور المجاهد المصري حسن طوبار الذي أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا جمهوريا بإدراج مقبرته ضمن الآثار المصرية وإضافتها إلى سجلات هيئة الآثار باعتباره رمزا للمقاومة الشعبية، ويجسد شخصيته في المسلسل الفنان بيومي فؤاد، الذي طلب مساعدة حامد ومن معه وحمايتهم من الفرنسيين.

وكانت الحلقة السابقة قد شهدت هروب حامد ومجموعة الفلاحين الذين معه والذي كون بهم جيشا صغيرا يقاوم الفرنسيين بعد ملاحقة نابليون له وحرق الغيطان والبحث عنه.

وكانت قد شهدت الحلقة الماضية أيضا اعتراف صافية ( حنان مطاوع ) بحبها لحامد (أحمد صلاح السعدني)، وتناقشت صافية مع والدتها في علاقتها بحامد، وتعاتبها على تلك العلاقة، وتؤكد لها أن أهل البلد بدأت تتحدث عنها.

وفي نفس الحلقة كان قد طلب الشيخ يحيي من حامد وصافية عدم قتل القائد بيلو؛ لأنه بذلك أصبح أسيرا ومعاملة الأسير لا بد أن تكون بالحسنى وله حقوق كما أقرها الإسلام، فالرسول محمد قال: استوصوا بالأسير خيرا.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض علي قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.