شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 25.. ريهام حجاج تشاهد فيديو نرمين وهشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، ثورة شريف على شهيرة وطلبه منها 30 مليون جنيه ثمن سكوته، وتذهب نرمين لزياد في العيادة ومعها يونس وتتشاجر معه بسبب استئذانه من جميلة لبيات يونس في منزلهم، ويوافق يونس ويبدو عليه شيء ما، وترحب جميلة بيونس بشكل جيد، يخبر أكرم أمير بعودته لمي مرة أخرى ويطلب منه أن يحضر له مأذون لكي يتزوج مي سرا.

تقدم جميلة ليونس ساعة هدية تخبره بعدد السعرات الحرارية التي يفقدها، ويخبر يونس جميلة أن والدته متزوجة من هشام وتشاهد جميلة الفيديو الذي قام بتصويره لهما.

قصة مسلسل جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.