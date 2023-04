شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 5.. الرائد عمر يصل إلى عائلة مروة زوجة التكفيري فؤاد ويستجوبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الشيخ عثمان (أحمد السقا) صور الرائد عمر الإمام (محمد فراج) لتكون معه لأنه الهدف الأساسى بالنسبة له ويستهدف اغتياله، وذلك الحلقة الخامسة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، بينما يعود عمر والضابط شريق زيدان (أحمد سعيد عبد الغنى) من العريش ويستكملان عمليات التحريات عن الشيخ عثمان وفؤاد وكل ما له علاقة به، وفى الناحية الأخرى تحدث مشادة بين عثمان ومروة (سارة الشامى) التى ترغب فى الانتقام لزوجها من الأمن.

الضابط شريف يخبر الرائد عمر بعدم وجود أي أوراق رسمية تخض الشيخ عثمان أو فؤاد وحتى مروة زوجة فؤاد فهى من عائلة صعيدية ووالدها يعمل حارس عقار فى وسط البلد، ليذهب عمر اليهم لمعرفة أى تفاصيل تحص ابنته مروة، وتروى والدتها قصة ابنتها بانها كانت تعمل فى كوافير حريمى وفجأة تغير حالها وارتدت الحجاب والنقاب وعرفت شخص من على النت وبعدها اختفت تمام ولا يعملوا شيئاً عنها.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.